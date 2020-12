Conflit au Tigré: l’Union européenne retire une aide importante à l’Ethiopie

L’Union européenne a renoncé à son aide à l’Ethiopie, en raison du conflit du Tigré. Il s’agit d’une aide budgétaire de près de 90 millions d’euros (109 millions de dollars) de paiements d’appui, dus avant la fin de l’année, à l’Éthiopie.

Selon un rapport de DW, Bruxelles a indiqué dans un communiqué, n’être plus en mesure de fournir un soutien budgétaire comme prévu à l’Ethiopie. « Nous devons voir certaines conditions remplies par le gouvernement éthiopien pour que le soutien budgétaire de l’UE reprenne », a déclaré le porte-parole de l’UE dans un communiqué.

L’UE exige de la part de l’Ethiopie que certaines conditions, dont l’octroi d’un accès humanitaire complet aux travailleurs humanitaires, l’accès des civils cherchant refuge dans les pays voisins, la fin des mesures ethniquement ciblées et des discours de haine, et la restauration des voies de communication et de l’accès aux médias dans la région du Tigré, soient remplies. Cependant, DW rapporte que la décision de l’UE n’affecte pas les programmes humanitaires de l’organisation sur le terrain ni d’autres actions de développement, qui continueront d’être mises en œuvre.