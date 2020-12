Conakry: Mohamed Soumah arrêté pour viol sur un enfant de 15 mois (vidéo)

L’office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs a arrêté un présumé violeur d’un bébé âgé d’à peine 15 mois, le jeudi 10 décembre 2020.

Un présumé violeur a été arrêté le mercredi dans le Faban situé dans la commune de Matoto. Selon les officiers enquêteurs cités par 224infos, les premiers résultats d’analyse font état d’une défloration du périnée.

«Nous avons reçu un cas de viol d’un présumé auteur du nom de Mohamed Soumah, 36 ans, menuisier de profession. Il est accusé d’avoir commis des actes sexuels sur un enfant âgé de 15 mois qui a été référée à la médecine légale », a expliqué le commissaire de police Ibrahima Henry Faques.

A l’en croire, la médecine légale a été précise que l’enfant a été touché au niveau du périnée et le périnée se situe entre l’anus et le vagin et, dit-il, c’est là-bas ou y a déchirure.

De son côté, le présumé accusé âgé d’une trentaine d’années a reconnu les faits d’attouchement sur le bébé, mais ne reconnait pas l’avoir violé.

« Je n’ai pas violé l’enfant, la petite fille était avec moi dans la chambre, j’ai fait que la toucher et je demande pardon parce que c’est la première fois que cela m’arrive. Ce que le docteur a dit c’est entre eux et Dieu moi c’est tout ce que je sais » Mohamed Soumah

Toutefois, l’OPROGEM a rassuré que le présumé auteur sera traduit, dans les heures à venir, devant le procureur de la république pour être entendu.