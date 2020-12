Classement FIFA: le statu quo en Afrique

Le classement FIFA du mois de décembre des meilleures nations de football est tombé. Un classement qui est resté inchangé par rapport au mois dernier en raison de l’absence de rencontres disputées durant cette période. Au plan africain, le Sénégal reste le premier sur la liste. Les vice-champions d’Afrique terminent l’année 2020 avec ce titre, détenu au lendemain de la CAN 2019. A leur suite, on retrouve la Tunisie, l’Algérie et le Nigéria, respectivement deuxième, troisième et quatrième au classement.

Vainqueur du Lesotho (1-0) le 14 novembre avant son nul (0-0) face aux Crocodiles, le Bénin conserve sa 17è place sur le continent. Les Écureuils sont 83è sur le plan mondial devant Israël (87è) et Madagascar (94è). Le titre de “Progression de l’Année” sur le continent va à la Guinée Équatoriale (38è) qui a accumulé plus de 31 points par rapport à décembre 2019. De son côté, le Burundi (138ème au classement général) collecte 29 points et fait le bond en avant le plus significatif, en grimpant de 13 places. L’Éthiopie (146ème, plus 1) et le Djibouti (184ème, plus 1), avancent également d’un rang et espèrent confirmer leur progression en 2021.