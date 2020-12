Classement FIFA: la Belgique, équipe de l’année

En l’absence de compétitions internationales, le classement FIFA/ Coca-Cola du mois de décembre est resté inchangé. La Belgique mène toujours la danse devant la France et le Brésil.

Pour la troisième année consécutive, la Belgique remporte le titre de l’équipe de l’année du classement mondial FIFA/Coca-Cola. Vainqueurs de six de leur huit matchs officiels de l’année 2020, les Diables Rouges conservent le fauteuil de leader pour ce dernier classement de l’année. Leurs trois poursuivants – la France (2ème), le Brésil (3ème) et l’Angleterre (4ème) – gardent en effet leurs rangs respectifs. Seul changement dans le Top 5 par rapport à 2019, le Portugal fait son apparition à la 5ème place de la hiérarchie mondiale.

Suivent l’Espagne (6ème) et l’Argentine (7ème), qui ont toutes deux progressé de deux rangs par rapport à l’année dernière. L’Uruguay (8ème) recule mais se maintient dans le Top 10, tandis que le Mexique et l’Italie y font leur réapparition aux 9ème et 10ème places,respectivement.

Le Top 10 du classement Fifa:

1- Belgique : 1780 points

2- France : 1755

3- Brésil : 1743

4- Angleterre : 1670

5- Portugal : 1662

6- Espagne : 1645

7- Argentine : 1642

8- Uruguay : 1639

9- Mexique : 1632

10- Italie : 1625