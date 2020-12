Centrafrique: les forces de l’ONU annoncent avoir repris le contrôle de la ville de Bambari

Alors que les groupes armés se sont emparés de la quatrième plus grande ville de la Centrafrique mardi, les forces de l’ONU ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville.

C’est au cours d’une conférence de presse dans la capitale centrafricaine, Bangui, que le porte-parole de la mission de maintien de la paix de l’ONU MINUSCA, Abdoulaziz Fall, a annoncé que « la situation à Bambari est sous contrôle ». Il a ajouté que « les civils commencent à rentrer. Les groupes armés ont été repoussés dans la brousse ».

Ces événements interviennent alors que le pays est à quelques jours seulement des élections prévues pour le 27 décembre prochain. Les attaques ont commencé après que le gouvernement a accusé l’ex-président François Bozize, de comploter avec les rebelles pour orchestrer un coup d’Etat.

Le Rwanda a envoyé plusieurs soldats dans le pays à la demande des autorités de Bangui, pour assurer la sécurité pendant le scrutin. La Russie a également indiqué avoir envoyé 300 instructeurs militaires supplémentaires, sur demande de la RCA, pour former les forces de défense du pays. Bambari est situé à 380 kilomètres (240 miles) au nord-est de Bangui. La RCA est l’un des pays les plus pauvres et les plus instables du monde, ne connaissant que de rares moments de paix depuis son indépendance de la France en 1960.