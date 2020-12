Centrafrique: le cessez le feu décrété par les groupes armés, tombe à l’eau

Alors que les groupes armés centrafricains avaient annoncé la veille, un cessez le feu de trois jours, ce deal vient de s’effondrer vendredi avant les élections générales prévues dimanche, rapporte Al Jazeera.

La Coalition des patriotes pour le changement (PCC), qui a lancé une offensive contre le gouvernement il y a une semaine, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait «décidé de rompre la trêve de 72 heures qu’elle s’était imposée et de reprendre sa marche implacable vers son objectif final. » Le même communiqué explique que la décision du PCC de rompre son engagement au cessez le feu, est due au fait de » l’obstination irresponsable du gouvernement « .

Les signataires du cessez-le-feu avaient «invité les autorités à observer le cessez-le-feu pendant la même période» et appelé le président Faustin Archange Touadera à suspendre les élections présidentielles et législatives de dimanche. Mais le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagui a rejeté le cessez-le-feu jeudi, affirmant que c’était « un non-événement » et que « nous n’avons pas vu ces gens arrêter ce qu’ils font », rapporte Al Jazeera. Au cours du week-end, le gouvernement a accusé le prédécesseur de Touadera, François Bozize, d’avoir fomenté un coup d’État avec les rebelles, une accusation qu’il nie.