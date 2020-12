Centrafrique: la Russie annonce avoir envoyé 300 instructeurs supplémentaires dans le pays

La Russie a annoncé, mardi, qu’elle a envoyé en Centrafrique, des centaines d’instructeurs militaires à la demande des autorités du pays.

Alors que l’annonce d’un envoi de troupe par la Russie en Centrafrique a été faite par les responsables du pays, lundi, le Kremlin a indiqué qu’il n’avait pas envoyé de soldats, mais qu’il y avait des instructeurs russes pour la formation des forces centrafricaines. Cependant, mardi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou a « rapidement répondu » à une demande et envoyé « 300 instructeurs supplémentaires pour former le personnel militaire de l’armée nationale » au terme d’un accord de coopération existant.

Lundi, le gouvernement centrafricain a également déclaré que le Rwanda avait envoyé des centaines de soldats après que trois puissants groupes rebelles ont fusionné et commencé à avancer sur la capitale, Bangui, ce week-end. Selon un rapport de l’AFP citant la force de maintien de la paix de l’ONU en RCA, MINUSCA, les rebelles ont été stoppés et/ou repoussés dans certaines localités. Cependant, les autorités ont annoncé, mardi, qu’une localité à plus de 300 km de Bangui, est tombée sous le contrôle des groupes armés. Ces développements interviennent à seulement quelques jours des élections présidentielle et législatives dans le pays.