Centrafrique: «Il ne faut pas céder à la peur», Faustin Touadera sous protection russe (Video)

Le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, a fait une sortie dans les rues de la capitale, Bangui, pour mobiliser ses compatriotes et les appeler à aller voter le 27 décembre prochain.

La Centrafrique est en pleine préparation des élections présidentielle et législatives qui doivent normalement se dérouler dans les tout prochains jours. Cependant, plusieurs groupes rebelles soutenus par l’ancien président, François Bozizé, ayant fusionné, ont appelé à l’arrêt du processus et au report du scrutin, en menaçant d’intervenir militairement. Les deux tiers du pays sont sous le contrôle de ces groupes armés, et des combats se déroulent dans certaines localités du pays.

Mardi, le président en exercice, Touadera, a fait une sortie dans la capitale du pays avec une foule en liesse qui le suivait dans les rues, pour « demander au peuple centrafricain d’aller le 27, voter parce qu’ils ont le droit de choisir leur dirigeant, il ne faut pas céder à le peur ». Le président a ajouté qu’il « faut que ce pays retrouve la paix et la stabilité ». Notons que le président était sous la protection des soldats rwandais, des casques bleus et également des soldats russes, lors de son périple.