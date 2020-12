Centrafrique: Faustin Archange Touadéra en passe d’être réélu président, selon son parti

Le parti du président sortant Faustin Archange Touadéra a affirmé jeudi qu’il était en passe d’être réélu président de Centrafrique, alors que les premiers résultats des élections de dimanche commencent à peine à être connus.

« Les tendances (…) font état d’une victoire du professeur Touadéra dès le premier tour, signe de reconduction de la légitimité qui est conférée à notre candidat par le peuple », a déclaré Simplice Mathieu Sarandji, directeur national de campagne de M. Touadéra lors d’une conférence de presse au siège du parti présidentiel Mouvement Coeurs Unis (MCU).

« Nous avons confiance dans les organes compétents que sont l’ANE et la Cour constitutionnelle à qui il revient de se prononcer sur les cas de violences armées qui sont survenues (…) et de proclamer les résultats définitifs du scrutin présidentiel et législatif », a-t-il ajouté.

Les élections présidentielle et législatives de dimanche ont été perturbées par une offensive de groupes armés qui contrôlent les deux tiers du pays. L’opposition a appelé mercredi à « l’annulation pure et simple » du scrutin du 27 décembre, pas « juste et inclusif », selon elle.

« Il n’est pas du ressort de tel ou tel candidat de demander par des canaux non conformes l’annulation et la reprise des élections », a assuré M. Sarandji.

L’Autorité nationale des élections (ANE) commence tout juste à égrener les premiers résultats de la capitale Bangui à la radio. Les premiers résultats partiels sont attendus le 4 janvier.