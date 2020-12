Centrafrique: Catherine Samba-Panza marche pour la paix et la non-violence

“J’ai marché aujourd’hui avec mes compatriotes femmes, pas comme une candidate à l’élection présidentielle et aux législatives. J’ai marché comme toute autre femme, comme toute centrafricaine qui aspire à la paix dans son pays”, a déclaré l’ex-présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. “Nous avons marché ce matin pour la paix et la non-violence à l’égard des femmes et pour une élection crédible, apaisée et transparente dans notre pays”, a-t-elle précisé.

En lice pour la présidentielle et les législatives, Catherine Samba-Panza a dévoilé, ce jeudi, les cinq chantiers phares sur lesquels elle compte agir pour le développement de la Centrafrique. Il s’agit, entre autres, de la “reconstruction du secteur de la sécurité et de la défense, l’instauration de l’autorité de l’Etat et la reconstruction des fondements de l’économie et de développement économique à l’ère de l’après covid-19”.