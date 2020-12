Céline Dion encore abattue: les drames s’enchaînent pour la diva québécoise

Jeudi 3 décembre 2020, le pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, André « Dédé » Gagnon, est décédé, laissant derrière lui une œuvre immense qui a influencé des générations d’artistes, dont Céline Dion qui pleure encore l’artiste.

Le pianiste et compositeur québécois André Gagnon est décédé jeudi, à l’âge de 84 ans, des suites d’une maladie neurodégénérative, la « maladie à corps de Lewy ». Pianiste de formation classique, André Gagnon s’était ouvert à diverses influences et avait rendu la musique classique accessible en la fusionnant avec la musique plus populaire.

Un concert d’éloges après l’annonce de sa mort

Plusieurs personnalités, dont Alexandra Stréliski, Céline Dion, Diane Dufresne, Clémence DesRochers, Normand Chouinard, Mouffe et Michel Tremblay, ont réagi à l’annonce de la mort du pianiste et compositeur. « Je suis très triste d’apprendre la nouvelle de son décès. Même si je suis convaincue que son œuvre, elle, ne mourra jamais« , a déclaré le pianiste Alexandra Stréliski.

Après sa sévère condamnation par la justice américaine, cette disparition est un nouveau coup dur pour Céline Dion qui l’a fait savoir sur son compte Instagram ce vendredi 4 décembre. « Nous avons perdu un très grand artiste aujourd’hui; toutefois, la musique et l’oeuvre d’André Gagnon resteront en nous pour toujours. Mes pensées les plus douces accompagnent la famille et les proches », a fait savoir avec douleur la chanteuse, en commentaire d’une photo de l’artiste en noir et blanc.