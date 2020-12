Après la validation de sa candidature par la cour constitutionnelle jeudi soir, pour l’élection présidentielle du 27 décembre 2020, Catherine Samba-Panza a déclaré ce vendredi, que le combat vient de commencer.

Ex-Présidente de la transition, Catherine Samba-Panza a expliqué ce vendredi, le bien-fondé de sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. « Des compatriotes centrafricains, des amis et partenaires m’avaient interpellée sur la dégradation du climat social et sécuritaire après la fin de la transition de 2016. J’avais répondu favorablement à leurs interpellations le 28 août dernier en déclarant ma candidature à l’élection présidentielle et législative du 27 décembre », a déclaré Catherine Samba-Panza.

« Je serai toujours là pour défendre les intérêts de la Nation centrafricaine », a martelé Catherine Samba-Panza. « Cette validation par la cour constitutionnelle est le résultat de vos encouragements et engagements pour le relèvement d’une Centrafrique Nouvelle », a-t-elle poursuivi.

Pour Catherine Samba-Panza, la lutte vient de commencer. « Le combat vient de commencer et ce n’est pas un combat que je vais mener seule. Ce sera avec vous, pour vous et ensemble nous allons aspirer à la paix, le vivre-ensemble et le développement de notre cher et beau pays », a-t-elle conclu.