Casemiro: « Nous pourrions gagner la Ligue Europa »

Alors que le Real Madrid joue, ce soir face au Borussia Mönchengladbach, sa survie en Ligue des champions, le milieu défensif brésilien, Casemiro, trouve qu’il ne serait pas un drame, si le club madrilène est reversé en Europa League.

Le milieu défensif du Real Madrid, Casemiro, était cet après-midi en conférence de presse. L’international brésilien a évoqué le choc de la dernière journée de phase de groupe entre le Real Madrid et le Borussia Monchengladbach. Une rencontre décisive pour le club madrilène qui est condamné à gagner la partie au risque de sortir prématurément de la compétition. Pour Casemiro, ce choc est une finale pour les Merengues, appelé encore une fois à démonter leur esprit gagnant.

« Nous savons que demain (mercredi, ndlr) est le match le plus important de l’année. Nous savons tous que demain est une finale. Nous devons y faire face comme s’il s’agissait d’une finale. On nous a appris dans ce club que vous ne jouez pas les finales, vous les gagnez. Nous ne pensons à rien d’autre que de gagner. Nous savons qu’il y a un bon adversaire et qu’il est en tête du groupe, nous devons donc respecter cela. Mais nous allons gagner« , a promis le Brésilien.

La Ligue Europa comme plan B?

Malgré son insistance, le milieu de terrain a admis qu’il préférait terminer troisième et se qualifier pour la Ligue Europa plutôt que de terminer quatrième : « Si nous ne pouvons pas continuer en Ligue des champions, je préférerais continuer dans une compétition. Nous pourrions gagner la Ligue Europa. Mais nous ne pensons qu’à gagner demain et à nous qualifier en 8es de la Ligue des champions« .