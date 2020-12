Carmen Sama: sa facture salée pour la célébration de son anniversaire dévoilée (photos)

La célébration de l’anniversaire de la veuve de DJ Arafat, dame Carmen Sama s’est soldée par une facture astronomique qui fait grand bruit sur la toile.

Carmen Sama a soufflé une bougie de plus ce mercredi 16 décembre 2020. C’est sa première fête d’anniversaire depuis le décès de DJ Arafat en août 2019. Selon les informations d’Abidjanshow, pour l’occasion la veuve de DJ Arafat et mère de la petite Rafna a payé une facture de plus de 800.000f CFA

« Anniversaire L’addition salée de Carmen Sama : 884.000 frs. Elle reste loin derrière Gomin l’arnomal 3millions de frs » , a écrit le média sur sa page Facebook en légende d’une capture de la facture.

A noter que pour son anniversaire, Carmen Sama a arboré une robe rouge scintillante à l’allure d’une queue de poisson. Le cliché dévoilé sur la toile a suscité de vives réactions de la part des internautes.