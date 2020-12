Cameroun: enlèvement de 4 autorités traditionnelles

Le gouverneur de la région du Sud-Ouest du Cameroun, Bernard Okalia Bilai, a confirmé l’enlèvement de quatre (04) chefs traditionnels par les sécessionnistes des deux régions anglophones.

« Des sécessionnistes ont attaqué ce week-end la ville de Buea (chef-lieu du Sud-ouest) et ont par la suite enlevé les chefs traditionnels de Mile 14, Mile 15 et Mile 16. Nous avons appris que les chefs de Mile 14 et Mile 15 sont morts en détention alors que celui de Mile 16 serait encore en vie. Mais dimanche, nous n’avons reçu que le cadavre du chef de Mile 14 qui est mort entre les mains de ses ravisseurs », a expliqué Bernard Okalia Bilai, Gouverneur de la région du Sud-Ouest.

Toujours dans le week-end, le chef traditionnel de Babanki, dans la commune de Tubah, a également été enlevé. Les enlèvements sont récurrents au Cameroun qui fait face à une crise anglophone depuis plusieurs années. Des écoles et plusieurs infrastructures sont fermées à cause de cette crise. Depuis 2016, plus de 3 000 personnes ont été tuées et plus de 500 000 autres, contraintes de se réfugier dans les forêts environnantes, au Nigeria voisin et dans les provinces francophones du Cameroun.