Cameroun: Daphné promet un spectacle tout feu tout flamme (photo)

La chanteuse camerounaise Daphné a annoncé ce jeudi 10 décembre 2020, qu’elle sera en spectacle le week-end prochain à Yaoundé.

Quelques jours après son mariage traditionnel, Daphné a décidé de relancer sa carrière musicale. Celle qui se fait appeler désormais Madame Sama, nom de son mari, sera en spectacle à la Sanza Nigth Club le samedi 12 décembre 2020.

« Yaounde are you ready ?? Ce Samedi à la Sanza #Yaounde« , a écrit la chanteuse en légende du cover de la soirée. Selon le programme, Daphné va livré un concert live tout feu tout flamme avec DJ Junior, Dj Christian, Dj Pascal, et Pyramide DJ.

Visiblement, ce spectacle lancera à coup sûr le retour de Daphné au-devant de la scène musicale après ses témoignages sur le viol qu’elle a subi alors qu’elle était encore enfant.