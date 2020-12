Cameroun: au moins 35 morts dans un grave accident de la route (photo)

Une collision entre un bus de transport de passagers et un camion de marchandises, sur l’axe reliant Yaoundé (Centre) et Bafoussam (Ouest), s’est produit, dimanche 27 décembre, peu après 1 heure locale (00 TU), a déclaré la gendarmerie nationale. Déjà, le bilan de ce drame fait état d’au moins 35 morts et plusieurs blessés.

En cette période de fêtes de fin d’année, les accidents de la circulation deviennent reccurents. C’est le cas de cette collision particulièrement violente, entre un bus de passagers appartenant à une compagnie privée de transport et un camion destiné au transport de marchandises, et roulant en sens inverse. Ce drame qui s’est produit, dimanche, peu après 1 heure locale (00 TU), entre Yaoundé (Centre) et Bafoussam (Ouest), a enregistré plusieurs dégâts matériels, et surtout des pertes de vies humaines et des blessés.

Selon la gendarmerie, le bus plein de 70 passagers roulait de Bafoussam vers Yaoundé alors que le camion venait en sens inverse. Le bilan officiel de cet accident survenu sur la route nationale numéro 4 (Yaoundé-Bafoussam), dans le département du Mbam-et-Inoubou à mi-chemin entre Yaoundé la capitale camérounaise et Bafoussam, principale ville de l’Ouest, précisément dans la commune de Ndikiniméki, fait état de 35 morts et 18 blessés graves, parmi lesquels des militaires, des femmes et des enfants.

Les causes de cet accident…

Selon le chef de la gendarmerie joint par le site KOACI, l’excès de vitesse, l’alcoolisme ainsi qu’un mauvais dépassement se trouvent être à l’origine de cet accident mortel. « Le chauffeur du camion de marchandises était en vitesse. Il a ensuite essayé un mauvais dépassement avant d’entrer en collision avec le bus de passagers ».

A la suite de cet événement malheureux, le président camerounais, Paul Biya, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de cet accident, qui se trouve être l’un des plus meurtriers que le pays ait connu.

Rappelons que, selon un rapport des experts du ministère camerounais des Transports, l’excès de vitesse est à l’origine d’au moins 70% des accidents de la route au Cameroun, et 30% des accidents ont pour source, l’alcoolisme et le mauvais état des routes.