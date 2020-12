Cadhp: Jacques Migan dénonce la banalisation du Bénin

Sur Océan fm ce lundi 7 Décembre 2020, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Jacques Migan, a encore exprimé son indignation en réaction aux décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp), notamment l’abrogation de certaines lois.

Le professionnel du droit, Me Jacques Migan, trouve surtout ubuesque que la cour d’Arusha ait choisi la voie d’un communiqué pour informer les béninois, de ses décisions.

Pour l’acteur politique, soutien du président de la République, les arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ne sont même pas encore disponibles jusque-là.

« Le Bénin fait partie de la Commission des chefs d’Etat qui ont décidé de la création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et le pays ne travaille pas par communiqué et aucune juridiction ne peut non plus travailler par communiqué«

Jacques Migan