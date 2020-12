C1 – Racisme: le rappeur américain Lil Wayne réagit face à l’attitude des joueurs

Le très célèbre rappeur américain Lil Wayne a également réagi à propos de l’interruption du match de ligue des champions entre les clubs français du Paris Saint Germain et turc d’Istanbul Basaksehir, à la suite de propos racistes présumés.

Après l’incident survenu lors du match PSG vs Basaksehir, plusieurs personnalités du monde du football, de la politique et de la presse ont réagi pour condamner le racisme sous toutes ses formes et l’instance du foot européen a également sorti un communiqué pour condamner l’incident et a également ouvert une enquête. L’attitude de l’UEFA et celui des joueurs contre le racisme a gagné des points dans le cœur de plusieurs fans du foot et également celui du rappeur américain Lil Wayne.

Dans un twitte mercredi, le célèbre rappeur a apporté tout son respect à la compétition pour l’acte fort qui y a été posé mardi soir. « Je respecte la Ligue des champions de l’UEFA !!! », a simplement posté Wayne sur son compte twitter. Une phrase lourde de sens qui exprime tout le sens que revêt cette attitude des footballeurs dans la plus prestigieuse compétition de clubs du monde.

Notons que le match a été arrêté après 13 minutes pour des propos racistes du quatrième arbitre à l’endroit de l’entraîneur-adjoint de Basaksehir, le camerounais Achille Webo. Les joueurs ont protesté contre cet acte de l’arbitre et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires pour ne plus revenir. Le match a été reprogrammé par l’UEFA pour mercredi soir.