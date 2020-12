Burundi – Décès de Pierre Buyoya: Mahamadou Issoufou se sent triste

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a présenté, ce samedi, ses sincères condoléances au peuple burundais et à la famille de l’ancien président, Pierre Buyoya, décédé jeudi 17 décembre 2020.

« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien Président Burundais Pierre Buyoya. En cette circonstance, j’adresse mes sincères condoléances au Président Évariste Ndayishimiye, à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à l’ensemble du peuple Burundais », a tweeté Mahamadou Issoufou ce samedi 19 décembre 2020.

Ancien président du Burundi, Pierre Buyoya est mort du covid-19 à Paris, le jeudi 17 décembre 2020 à l’âge de 71 ans. Deux fois putschiste en 1987 et 1996, il avait fait accoucher le Burundi, de sa démocratie, menant le pays aux premières élections libres et transparentes de 1993. Pierre Buyoya avait aussi négocié les très difficiles accords d’Arusha en 2000, sous la médiation de Julius Nyerere et Nelson Mandela