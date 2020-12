Burkina Faso: un policier gardé à vue pour avoir tué un jeune fermier à Tanghin Dassouri

Un policier du commissariat du district de Tanghin-Dassouri est gardé à vue pour « les besoins de procédure », après avoir tué par balle, un jeune fermier, le mercredi 09 décembre 2020.

Mercredi matin, un jeune fermier a succombé à des coups de feu tirés par un élément du commissariat de police du district de Tanghin-Dassouri. Le décès du jeune homme a suscité la révolte de la population qui s’est mobilisée et a érigé des barricades sur les voies pour manifester son mécontentement.

Alerté, le Procureur du Faso, YODA Harouna, a dépêché une équipe de son parquet, composée de deux (2) substituts du procureur, sur le terrain pour diriger les constatations d’usage menées par des officiers et agents de police judiciaire. « Pour les besoins des actes médico-légaux, le corps de la victime a été transporté à la morgue d’un hôpital de Ouagadougou. Le fonctionnaire de police en cause est gardé à vue pour les besoins de la procédure », indique un communiqué du Procureur YODA Harouna. « Tous les actes d’enquête seront diligemment posés pour élucider les circonstances de ce tragique incident et permettre l’application de la loi », précise le communiqué.