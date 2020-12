Burkina Faso: Roch Kaboré a prêté serment pour son second mandat

Au Burkina Faso, le président sortant, Roch Kaboré, a prêté serment, ce lundi 28 décembre 2020, pour son second mandat.

Proclamé vainqueur de la présidentielle du 22 novembre 2020 par le Conseil Constitutionnel avec 57,87 % des suffrages exprimés, Roch Kaboré a été investi, en tant que président de la République du Burkina Faso, une nouvelle fois, ce lundi 28 décembre 2020. «Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso », a déclaré Roch Marc Christian KABORÉ, Président du Faso.

La cérémonie de son investiture a connu la présence de plusieurs chefs d’Etats et personnalités politiques et diplomatiques de la sous-région. On note, entre autres, la présence d’Alassane OUATTARA, Président de la Côte d’Ivoire; le Maréchal Idriss Déby ITNO, Président du Tchad; Nana Akufo-ADDO, Président du Ghana; Macky SALL, Président du Sénégal; Georges WEAH, Président du Liberia; Mohamed Ould EL-GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie; Alpha CONDÉ, Président de la Guinée Conakry; Faure GNASSIMBE, Président du Togo; Umaro SISSOCO, Président de la Guinée-Bissau; et Mahamadou ISSOUFOU, Président du Niger.

Installation des 127 nouveaux députés

Ce mardi, l’Assemblée nationale du Burkina Faso a procédé à l’installation des 127 nouveaux députés.; ceci, après la validation des mandats des députés de la 8e législature et élection du président de l’Assemblée nationale.