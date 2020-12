Burkina Faso: réélu, Roch Kaboré n’a pas la majorité parlementaire

Selon les résultats publiés samedi, par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti du président Roch Kaboré, a obtenu 980 687 voix, soit 56 sièges à l’Assemblée nationale.

Proclamé vainqueur de la présidentielle du dimanche 22 novembre 2020 avec 57,87% des voix par la CENI, Roch Kaboré va devoir compter sur le soutien de ses alliés pour avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale comme en 2015 lorsqu’il prenait le pouvoir, suite à l’éviction de Blaise Compaoré.

En effet, le mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti du président Roch Kaboré, vient en tête pour les élections législatives avec 56 sièges parmi les 127 que compte l’assemblée nationale. Ce qui n’atteint pas la majorité absolue fixée à 64 élus. Mais la tâche ne sera pas autant difficile pour le chef de l’Etat. Roch Kaboré peut compter sur le soutien du “Nouveau Temps pour la Démocratie”, un parti allié qui a créé la surprise lors des législatives en obtenant 13 sièges au Parlement.

Blaise Compaoré, deuxième force politique du pays

Le parti de l’ancien président Blaise Compaoré, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), a obtenu 20 sièges à l’Assemblée Nationale et son candidat, Eddie Komboigo, est arrivé en 3e position avec 15, 48% de voix à l’élection présidentielle. Avec ces statistiques, le CDP devient le principal parti de l’opposition, devant l’Union pour le progrès et le changement (UPC) de Zéphirin Diabré qui se contente de 12 députés, dont deux sur la liste nationale. Zéphirin Diabré avait terminé deuxième derrière Roch Kaboré pour le compte de la présidentielle.

Au nombre des 96 partis politiques qui ont entamé la course à l’hémicycle au Burkina Faso, c’est seulement 15 qui se partageront les 127 sièges. Les partis ont 72 heures à compter de samedi pour déposer leur recours au conseil constitutionnel qui les examinera dans les huit jours qui suivent avant publication des résultats définitifs.