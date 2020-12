Burkina Faso – Réélection de Roch Kaboré: Xi Jinping emboîte le pas à Faure Gnassingbé

Le président chinois, Xi Jinping, a adressé ses vives félicitations au président du Burkina Faso, Roch Kaboré, pour sa réélection à la magistrature suprême du pays.

Après le président togolais, Faure Gnassingbé, qui a félicité Roch Kaboré et s’est dit disposé à raviver la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Lomé, le chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, en fait de même. « Monsieur le Président, je suis très heureux d’apprendre votre réélection à la Présidence du Faso, et tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement et du peuple chinois et en mon nom personnel, mes sincères félicitations. Je vous souhaite de nouveaux succès dans l’accomplissement de cette mission noble », peut-on lire dans lettre adressée à la présidence burkinabé par Xi Jinping.

A lire Aussi: Faure Gnassingbé félicite Roch Kaboré pour sa réélection

« Depuis quelques années, la confiance politique entre la Chine et le Burkina Faso ne cesse d’accroitre et la coopération dans tous les domaines sont très fructueuse, témoignant de l’énorme potentiel et de bonnes perspectives », poursuit la lettre. Dans son message, Xi Jinping dit attacher une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Burkina Faso. « J’attache une grande importance au développement des relations sino-burkinabé et au renforcement de l’amitié entre nos deux pays. Je suis disposé à œuvrer avec vous afin de promouvoir davantage la coopération d’amitié sino-burkinabé, au grand bénéfice des deux pays et des deux peuples. ».

Au Burkina Faso, le président sortant, Roch Kaboré, a remporté la présidentielle du dimanche 22 novembre 2020 avec 57,87% des voix exprimées, selon les résultats annoncés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.