Burkina Faso – Présidentielle: le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Roch Marc Christian Kaboré

Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a confirmé la victoire de Roch marc Christian Kaboré à l’élection présidentielle du 22 novembre dernier.

Le Burkina Faso a connu une élection présidentielle, le mois dernier, et le président sortant a été déclaré gagnant par la Commission électorale. Après l’examen de ces résultats de la commission, le Conseil constitutionnel a donné son verdict. Il a confirmé les chiffres de la CE et a déclaré Roch Kaboré, réélu au premier tour avec 1 645 229 voix, 57,74 %.

Son principal challenger, l’opposant Eddie Komboïgo est, lui, crédité de 15,54% des voix et sort deuxième de la course au fauteuil présidentielle. L’autre opposant, Zéphirin Diabré, obtient 12,46% des votes et se classe en troisième position. Notons qu’après son investiture, le président Kaboré sera à son deuxième et dernier mandat, selon la constitution burkinabé.