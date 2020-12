Burkina Faso: l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité le projet de loi « SMART Burkina »

Les députés burkinabé ont donné, ce lundi, leur quitus pour la mise en œuvre du projet « SMART Burkina ».

Au Parlement du Burkina Faso, la plénière de ce lundi 21 décembre a été consacrée à l’examen du projet de loi portant ratification de la convention de prêt, conclue entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, pour le financement du projet « SMART Burkina ». La mise en œuvre de ce projet devra permettre le renforcement du système de protection des personnes et des biens sur tout le territoire burkinabé, en commençant par les villes de Ouagadougou et Bobo-dioulasso.

A l’issue des échanges avec le ministre en charge de la Sécurité, Ousséni COMPAORÉ, l’ensemble des députés, convaincu de la pertinence du présent projet de loi, l’ont adopté à l’unanimité. Notons que ce texte de loi est le dernier adopté par les députés de cette septième législature.