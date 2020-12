Burkina Faso: des élèves déférés en prison pour perturbations de cours

Le Procureur du Faso a annoncé dans un communiqué, ce mercredi 9 décembre 2020, l’arrestation et la détention provisoire de plusieurs personnes. C’est à l’issue d’une enquête sur les perturbations des cours dans certains établissements scolaires publics et privés.

Plusieurs élèves burkinabé ont été déférés, depuis le 4 décembre, au parquet, suite à des mouvements ayant conduit à des perturbations des cours dans certaines écoles du Burkina Faso, a annoncé mercredi, le Procureur du Faso, Hrouna Yoda, dans un communiqué. Le Procureur a indiqué qu’au début du mois de décembre 2020, des informations ont fait état de perturbations des cours dans certains établissements scolaires publics et privés de la capitale burkinabé.

Ces jeunes scolaires et non, âgés de 15 à 18 ans, ont été interpellés et déférés devant le parquet pour «actes de vandalisme, participation ou organisation de manifestations illicites», risquant entre 02 et 48 mois de prison, selon le communiqué du Procureur du Faso Près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Harouna Yoda. Il s’agit, selon lui, des groupes d’adolescents parfois cagoulés, à motocyclettes ou à pieds, à coups de jets de pierres sur le toit des salles de classes et de sifflets, sillonnaient des établissements scolaires afin de faire sortir leurs camarades pour des manifestations sur la voie publique en dehors de tout cadre légal.

« Placées sous mandats de dépôt et ordonnances de garde provisoire, ces personnes sont actuellement en détention à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO), et seront traduites devant le Tribunal Correctionnel ainsi que devant les juridictions pour enfants pour être jugées conformément à la loi », indique le Procureur. Selon l’agence Anadolou, chaque année, courant le mois de décembre, les élèves burkinabé descendent dans les rues pour exiger la lumière sur les disparitions de Norbert Zongo, journaliste d’investigation assassiné le 13 décembre 1998 et de Flavien Nébié, élève en classe de CM2, tué par la police le 6 décembre 2000, lors d’une manifestation d’élèves.