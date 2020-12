Brexit: c’est officiel, le Royaume-Uni et l’Union européenne trouvent enfin un accord

L’Union européenne est finalement arrivée à un accord commercial avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Un développement qui garantit un nouveau partenariat économique et de sécurité.

C’est enfin fait, le deal est trouvé entre le Premier ministre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en ce qui concerne la sortie de la Grande Bretagne de l’union. Cet accord, en négociation depuis environ neuf mois, selon les espoirs des deux parties, mettra fin à des années d’acrimonie au Brexit. Il est culminant avec le marchandage de la veille de Noël sur les droits de pêche. Il entrera en vigueur le 1er janvier, garantissant un commerce sans droits de douane sur la plupart des produits et créant une plate-forme pour une coopération future sur des questions, telles que la lutte contre la criminalité, l’énergie et le partage de données.

Dans un signe que l’accord pourrait calmer le débat amer sur l’Europe qui a dominé la politique britannique pendant des décennies, Nigel Farage, chef du parti du Brexit, a déclaré: « Sur les gros problèmes, la guerre est finie. » Bien qu’il ne soit pas près de reproduire les relations commerciales existantes de la Grande-Bretagne avec l’UE, le Royaume-Uni quitte l’union douanière et le marché unique, l’accord sera probablement bien accueilli par les groupes d’entreprises. L’accord signifie que les deux parties ont négocié un divorce à l’amiable, ce qui devrait aider à atténuer le chaos potentiel à la frontière le 1er janvier, lorsque le commerce sera soumis à des déclarations et des contrôles douaniers.