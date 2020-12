Brest: Steve Mounié s’éclate chez les Bretons malgré la lutte pour le maintien

Le Stade Brestois est l’une des équipes les plus séduisantes de Ligue 1. Malgré un effectif limité et des carences à certains postes, l’équipe bretonne est tout de même en deuxième partie de tableau et se battra jusque’à la fin pour le maintien. Mais le beau jeu devrait aider le club à se maintenir.

L’opération maintien est enclenchée pour le Stade Brestois. Déjà très intéressant l’an passé dans l’élite, le club brestois est ambitieux pour cette nouvelle année en Ligue 1, bien que les bookmakers de bwin le considèrent comme une équipe candidate à la relégation en Ligue 2. En effet, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, l’équipe bretonne a une forte identité de jeu, marquée par un haut pressing, des circuits de passes rapides et portés vers l’avant, et surtout la présence de joueurs de ballon dans l’effectif.

En défense, Romain Perraud, sur le couloir gauche, est la belle réussite de ce début de saison. Le latéral, passé par Nice, brille dans l’élite et est le défenseur impliqué dans le plus de buts en L1 : 3 buts, 4 passes décisives en 12 rencontres. Ronaël Pierre-Gabriel, son coéquipier à droite, tente aussi d’apporter offensivement à l’équipe. Au milieu de terrain, le double pivot Belkebla-Lasne s’occupe des taches défensives et permet aux trois milieux offensifs de se concentrer, surtout sur l’animation offensive et le lancement de la première vague de pressingS.

Encore une fois, Brest a eu le nez fin en allant chercher Romain Faivre, qui n’avait pas sa chance à Monaco. Le milieu de 21 ans, international U21 français, brille côté droit, avec sa patte gauche parfaite pour provoquer et repiquer dans l’axe. Il comptabilise 3 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions cette saison. Dans l’axe, Irvin Cardona, lui aussi formé et pioché à Monaco, fait forte impression avec son physique et sa qualité technique. Capable de coups d’éclat incroyables comme son but à Nîmes, l’attaquant de 23 ans, arrivé pour 1,5 millions d’euros en 2019, a déjà planté 5 buts et délivré 1 passe décisive.

Il s’entend à merveille avec Faivre mais aussi avec Franck Honorat, à sa gauche. L’ailier de 24 ans, transféré en provenance de Monaco cet été pour 5 millions d’euros, s’est tout de suite intégré à l’effectif : 3 buts, 3 passes décisives. Ces trois hommes sont aussi très importants pour faire marquer Steve Mounié, l’attaquant béninois qui a mis sur le banc Gaëtan Charbonnier.

Passé par Nîmes et Montpellier, son club formateur, l’attaquant de 26 ans renaît en Ligue 1 après un passage raté à Huddersfield, en Premier League et Championship. Arrivé pour 5 millions d’euros cet été, il a déjà planté 3 buts et délivré 2 passes décisives cette saison, en 11 matchs, et devient de plus en plus important dans l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Si les bookmakers de bwin estiment que Brest risque la relégation en Ligue 2, le SB29 mérite d’être récompensé de ses intentions de jeu en restant une année de plus dans l’élite. Et nul doute que les Ti-Zefs, leur surnom, auront la motivation nécessaire pour continuer à faire plaisir aux supporters de foot français.