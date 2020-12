Braising Girl : « Non, je ne suis pas en couple. Je suis célibataire »

Reçue sur le plateau de PEOPL’EMIK, ce lundi 21 décembre 2020, la web-humoriste ivoirienne, Braising Girl, a déclaré qu’elle est célibataire; et donc, un cœur à prendre.

Très suivie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Braising Girl est plutôt moraliste qu’une simple web-humoriste. L’étudiante en Business Management à New York ne cesse de prodiguer des conseils à ses plus de 189 000 abonnés; ce qui motive plus à la suivre. A l’en croire, Braising vient du langage ivoirien « braiser » qui signifie lancer des piques. Ses amis l’ont surnommée ainsi à cause de ses vidéos « pimentées ».

A lire Aussi: Bénin: la chanteuse Faty dénonce la hausse des prix de MTN et interpelle le gouvernement

Reçue sur le plateau de PEOPL’EMIK, ce lundi 21 décembre 2020, elle a déclaré qu’elle est célibataire. « Non, je ne suis pas en couple. Je suis célibataire », a-t-elle laissé entendre. Elle dit avoir de bon rapport avec les web-humoristes ivoiriens. La Go du « Bim » et du goût de « cha » se voit comme une actrice dans 05 ans et désire avoir sa propre entreprise.