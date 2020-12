Bon à savoir: 09 astuces indispensables pour satisfaire une femme au lit

S’il est vrai qu’une relation amoureuse ne se résume pas au sexe, il est également vrai qu’un couple heureux doit être sexuellement épanoui. C’est pourquoi, nous vous proposons 09 astuces indispensables pour satisfaire une femme au lit.

Comment satisfaire une femme au lit et la rendre complètement accro? Nombreux sont ceux qui se posent cette question, ceux qui ont abandonné leur partenaire pour une affaire de sexe.

Rassurez-vous, c’est bien possible d’emmener une femme au septième ciel au lit puis en dehors, en lui faisant l’amour comme un dieu. Pour jouir pleinement de tous les bienfaits du sexe, rapporte seductionbykamal, il faut avant tout découvrir votre partenaire et que cette dernière en apprenne plus sur vous également.

En discuter ouvertement mais avec finesse

Pour y parvenir, commencez par en discuter ouvertement mais attention, avec finesse. « N’imaginez même pas lui balancer un « tu kiffes la levrette bébé ? ». Non. Demandez-lui plutôt ce qu’elle aime dans le sexe, ce qui lui procure le plus de plaisir », prévient SBK.

Tout commence par les préliminaires, car, pour maximiser ses chances de lui procurer à son ou sa partenaire un orgasme, il faut prendre les préliminaires très au sérieux. C’est pourquoi, il est conseillé de prendre le temps nécessaire pour caresser votre femme sur tout le corps en gardant l’entre-jambe pour la fin.

09 astuces pour satisfaire une femme au lit

Pour y parvenir pas à pas, une femme homosexuelle citée par autre presse a tenté de conseiller aux hommes hétéros comment devenir de meilleurs amants au lit (et en dehors) en 9 astuces.

1– Pas besoin de planifier un rapport sexuel

Le sexe est intime et on ne se sent pas libre d’esprit si l’on planifie à chaque fois les rapports. Ils doivent se produire naturellement, et souvent après quelques échanges que l’on vous explique plus bas.

2– Communiquez au lieu de commu-niquer

Il faut savoir ce que veut la femme et ce qu’elle souhaite. Il faut donc un échange verbal. Il n’existe rien de mieux que deux personnes qui trouvent leur extase lors d’un rapport. Tout est basé sur le fait de venir en même temps, selon Ali Adler, auteur de How to F**k a Woman.

3– Dites-lui qu’elle vous plait

La femme est plus cérébrale et moins instinctive que l’homme. Elle a besoin de se sentir désirée et aimée. Dites-lui que vous la trouvez très belle, ayant un beau corps, histoire de ne plus la voir se morfondre devant les magazines et leurs mannequins XXS.

4– Explorer leur corps intégralement !

Les femmes ont plusieurs zones érogènes. Essayez de toutes les découvrir, dans le bas du dos, en remontant le dos vers la nuque, derrière les genoux, les pieds…

5– Stimulez (le clitoris), pénétration interdite !

Le plaisir ultime de la plupart des femmes tient sur ce clitoris. Les va-et-vient incessants ne provoqueront pas ce que peuvent faire quelques touchers clitoridiens. Un bout magique si l’on sait s’y prendre… en toute délicatesse.

On vous conseille de jouer tout autour, avec de simples caresses, sans le toucher pour exciter encore plus !

6– Des caresses mais pas de griffures !

Ce qu’elles aiment chez Wolverine, c’est son côté macho musclé, pas les lames tranchantes en métal. Une caresse, c’est avec la paume de la main, les doigts (l’intérieur)… pas avec des ongles coupants.

7– Le décor musical

Trouvez une belle playlist pour vos quarts-d’heure romantiques :

Come away with me de Nora Jones, Les Bee Gees avec How deep is your love (et non Stayin’ Alive…) ou encore Adele et son Someone like you, sans oublier l’intégrale de Marvin Gaye…

8– Sortez du lit

Cela semble pourtant étonnant, mais peu de personnes sortent du lit pour faire l’amour. Faites un effort, la Terre est assez grande pour cela !

Chaises, canapé, douche, voiture, machine à laver… Certes il n’y a pas autant de place que dans un lit mais l’excitation peut être encore plus intense à l’extérieur.

9– Et surtout écoutez-la !

Chaque personne est différente et votre compagne n’est pas vous. Il faut toujours essayer de satisfaire encore plus, chaque jour. Traitez votre femme comme une personne qui sait ce qu’elle fait et ce qu’elle n’aime pas. Vous apprendrez à mieux la connaitre.