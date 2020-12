Boeing ukrainien abattu: l’Iran annonce des compensations, Kiev critique

Le gouvernement iranien a décidé mercredi d’allouer 150.000 dollars (122.000 euros) aux familles des victimes du Boeing ukrainien abattu par erreur début janvier peu après son décollage de Téhéran.

Le Boeing 737 d’Ukraine International Airlines avait été abattu par la défense antiaérienne iranienne le 8 janvier peu après son décollage de Téhéran. Tous les 176 occupants avaient perdu la vie. L’avion emportait des Ukrainiens, des Iraniens, des Canadiens, des Afghans, des Britanniques ainsi que des Suédois.

L’Iran avait d’abord imputé le crash à un incident technique avant de reconnaître avoir abattu par erreur l’avion civil. Le drame s’était joué en marge de très vives tensions militaires entre les Etats-Unis et l’Iran après l’assassinat cinq jours auparavant à Bagdad du général iranien Qasem Suleimani par un drone américain.

Compensation financière critiquée par Kiev

L’annonce de cette compensation financière a toutefois été critiquée par Kiev, qui a réclamé d’abord les conclusions de l’enquête. « Etablir les causes de la tragédie et traduire en justice ceux qui en sont responsables doit être un important prérequis », a réagi un porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nykolenko. Kiev a dit toujours attendre « un projet de rapport technique » sur les circonstances de l’accident.

Plus tôt mercredi, le ministre iranien du transport et du développement urbain, Mohammad Eslami, avait déclaré que « le compte rendu final » du crash serait « bientôt » mis à la disposition du public « en persan et en anglais ». « Le propriétaire de l’avion, l’Ukraine, et Boeing étaient présents pour l’enquête », a-t-il précisé.

Le jour du crash, les défenses aériennes de l’Iran étaient en état d’alerte maximale par crainte d’une attaque américaine. L’Iran s’attendait à une réplique de Washington après avoir attaqué une base utilisée par l’armée américaine en Irak, en riposte à l’élimination du général Ghassem Soleimani, artisan de la stratégie régionale de l’Iran.