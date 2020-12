Berbatov : « Avec Cristiano Ronaldo, chaque entraînement était une guerre »

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Dimitar Berbatov est revenu sur ses séances d’entrainement musclées avec le Portugais chez les Red Devils.

Ancienne gloire bulgare, Dimitar Berbatov fait partie de ces élus qui ont eu la chance d’avoir évolué avec Cristiano Ronaldo. Débarqué à Manchester United en 2008, l’ancien footballeur a disputé une saison avec le Portugais où ils formaient une paire infernale en attaque. Interrogé par Betfair, l’ex-Mancunien est revenu sur sa relation avec le quintuple Ballon d’or et la rigueur que le capitaine du Portugal s’impose lors des séances d’entrainement. J’ai eu la chance de partager une saison avec lui, chaque séance d’entraînement avec lui était comme une guerre, mais je ne pensais pas que c’était quelque chose de mal de vouloir tout gagner », a expliqué Berbatov.

«C’était un bon gars, il était amusant et affectueux, mais même aux fêtes de Noël, il était très professionnel, je ne l’ai jamais vu boire même lors de ces événements. Il prenait un soin extrême de lui-même; il venait à l’entraînement tôt et était à la salle, puis il restait tard pour s’entraîner face au but. Puis il finissait par aller nager avant de retourner au gymnase. Il était déterminé à être le meilleur« , se souvient l’ancien de Monaco.

Tout en refusant de se prononcer sur l’éternel débat Messi / Cristiano, l’ancien attaquant de Manchester United a clairement indiqué que le football serait orphelin une fois que le duo prendrait sa retraite. « Lorsque Cristiano prendra sa retraite, bien sûr, d’autres stars arriveront », a ajouté Berbatov. « Cependant, tant que Messi et lui n’auront pas raccroché leurs chaussures, nous ne réaliserons pas l’envergure de ces deux athlètes que nous avons l’habitude de regarder tous les jours« , a-t-il conclu.