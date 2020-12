Benjamin Castaldi: divorcé trois fois, voici le montant reçu par ses ex-femmes

Divorcé trois fois de suite, le chroniqueur de l’émission « Touche pas à mon poste », Benjamin Castaldi a donné une somme astronomique à ses ex-femmes.

Benjamin Castaldi a fait trois mariage qui lui ont couté très cher. Le chroniqueur a fait des révélations sur cette expérience le mercredi 9 décembre 2020 dans Touche pas à mon poste de C8.

« Ils ont perdu 270 millions d’euros cette année donc il y a un vrai trou dans le budget. » a déclaré Cyril Hanouna qui n’a pas pu s’empêcher de taquiner le chroniqueur sur ses divorces: « C’est comme lui, il a perdu 270 000 euros avec ses femmes« , a-t-il plaisanté.

Contre toute attente, Benjamin a confié avoir donné beaucoup plus à ses ex-épouses. Selon Benjamin Castaldi , il avait donné pas moins de 7 millions d’euros. « On a eu des enfants, il faut assumer derrière. Je payais plus de 300 000 euros de pension par an. Quand on se marie et qu’on a des enfants, je trouve ça normal de payer« , a-t-il expliqué. Interrogé sur quelle épouse lui a couté plus cher, il a préféré garder le silence.

Benjamin Castaldi a épousé Aurore Aleman en août 2016. Mais avant elle, il avait connu trois mariages. Déjà en 1993, rapporte Purepeople, il s’est uni à Valérie Sapienza, la maman de ses fils Julien (né le 18 septembre 1996) et Simon (né le 20 avril 2000).

Le couple a divorcé en 2001 et un an plus tard, il s’est marié à Flavie Flament, la mère de son fils Enzo (né le 8 février 2004). Ils se sont séparés en 2006 avant de divorcer officiellement en 2008. Pour finir il a divorcé en 2016 d’avec Vanessa Broussouloux, journaliste et animatrice de télévision avec qui il s’est marié le 24 novembre 2011.