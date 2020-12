Bénin – Violences électorales de 2019: le corps de Prudence Amoussou enfin inhumé

Le 2 décembre 2020, dame Prudence Amoussou, tuée lors des violences électorales de 2019, a été inhumée. Son corps a été remis à la famille éplorée, après plus d’un an.

Prudence Amoussou repose désormais en paix. Son corps confisqué depuis plus d’un a été restitué et inhumé. Tuée lors des violents affrontements des 01 et 02 mai 2019, au lendemain des législatives qualifiées d’exclusives, sa mort a suscité une vague de mécontentements. Des acteurs politiques de l’opposition et plusieurs associations de défense des droits de l’homme sont montés au créneau pour dénoncer les circonstances qui ont conduit à la mort de la victime.

Selon les premières informations rapportées en son temps, des témoignages de ses proches, elle est décédée, des suites de balles reçues. Des associations de défense des droits de l’homme, dont Amnesty International Bénin, avaient à plusieurs reprises réclamé une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Elles ont perdu tout espoir d’avoir gain de cause lorsque la loi d’amnistie a été votée et promulguée. Cette loi vient en réalité balayer tout ce qui a été commis dans cette période comme crime.

Une loi remise en cause par la CADHP

Dans un récent arrêt, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a ordonné à l’Etat béninois de prendre les mesures nécessaires pour abroger la « loi la loi n° 2019 – 39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 Avril 2019 ». Par ailleurs, la Cour africaine ordonne à l’Etat de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pouvant permettre aux victimes d’obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparations.