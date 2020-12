Bénin: un corps sans vie retrouvé dans un barrage à Matéri

Le corps sans vie d’un malade mental a été retrouvé ce lundi 30 novembre 2020 dans le barrage Merhoun à Matéri. Les vrais mobiles de la mort de la victime ne sont pas encore connues.

Emammuel Kétékoua, connu sous le pseudo “Ahou”, a été retrouvé mort ce lundi. Son corps a été découvert dans le barrage Merhoun dans la commune de Matéri. Selon des témoins ayant assisté à la découverte, des blessures sont visibles au niveau de la tête et de la mâchoire de la victime. Par ailleurs, ses vêtements ont été retrouvés au bord du barrage.

Le constat d’usage fait sur place par le médecin et la police n’a pas permis de conclure les causes de la mort d’Ahou. Ainsi, plusieurs hypothèses restent à infirmer ou à confirmer. Certains pensent à un assassinat, d’autres à une noyade. La police a ouvert une enquête, dont les résultats situeront les uns et les autres.