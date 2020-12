Bénin – Tricherie au recrutement de magistrat: deux barons de justice soupçonnés

Un avocat et un magistrat sont soupçonnés de fraude dans l’affaire dite de tricherie, lors du recrutement de 100 auditeurs de justice.

Au lendemain de l’annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, ordonnée par le président Patrice Talon, une enquête a été lancée sur instruction du parquet, pour démanteler le réseau de tricherie. Aux dernières nouvelles, les enquêtes de la Brigade économique et financière indiquent que les complices des deux dames placées en garde à vue seraient un magistrat et un avocat

Le Devoir rapporte que la candidate surprise avec des documents écrits en forme de brouillons serait l’épouse d’un brillant avocat au barreau béninois et la seconde serait proche d’un magistrat.

La même source précise que certains cadres du ministère de la justice, fortement impliqués dans l’organisation du concours, seraient soupçonnés de complicité. Pour mettre fin aux supputations, ils seront écoutés afin que les responsabilités soient situées

Retours sur les faits

Plutôt ce mardi, lors d’une conférence de presse, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Alain Oroula, a rassuré que les mises en cause sont en garde à vue et seront présentés au procureur de la république sur instruction du parquet.

Comme lui, le procureur Mario Mètonou a annoncé les peines encourues par les auteurs et complices de la fraude. A l’en croire, les deux candidates, risquent, au regard des articles 754 et 757 du code pénal, cinq ans de prison et cinq millions d’amende chacune.

Deux cas de tricherie relevés

En effet, deux cas de tricherie ont été observés le samedi au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou, où 1498 candidats ont pu composer pour 100 postes à pourvoir. La première a été surprise en train de recevoir de son interlocuteur les réponses aux questions sur son téléphone portable.

La seconde, visiblement plus expérimentée, était dans la salle de composition avec le corrigé-type de l’épreuve de droit pénal. Seulement, sa feuille de brouillon était différente de celle distribuée par le centre de composition aux différents candidats.