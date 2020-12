Bénin – Tournée présidentielle: Patrice Talon annoncé à Sô-Ava le 14 janvier 2021

En janvier 2021, le Président Patrice Talon reprend sa tournée pour couvrir les 17 communes qui n’avaient pas été prises en compte lors de la première phase. Pour cette reprise, il est annoncé dans la commune de Sô-Ava le 14 janvier 2020.

Le 14 janvier prochain, la population de Sô-Ava va accueillir le Chef de l’Etat dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée présidentielle. Selon des sources de BENIN WEB TV, les autorités communales et locales sont déjà informées et s’activent pour le bon déroulement de cette visite du chantre du « Nouveau Départ ». Plusieurs communes du département de l’Atlantique avaient été déjà visitées par le Président de la République. Il s’agit entre autres d’Abomey-Calavi, Toffo et Ouidah.

Pour cette tournée de reddition de comptes, Patrice Talon a déjà parcouru 6801 Km, 12 départements et 60 communes. Les communes déjà parcourues sont Abomey, Abomey-Calavi, Adja-Ouèrè, Adjarra, Agbangnizoun, Allada, Aplahoué, Athiémé, Avrankou, Banikoara, Bantè, Bassila, Bembèrèkè, Bohicon, Bopa, Boukombé, Cobly, Comè, Cotonou, Covè, Dangbo, Dassa-Zoumè, Djakotomey, Djidja, Djougou, Dogbo, Glazoué, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifangni, Kalalé, Kandi, Kérou, Kétou, Klouékanmè, Kouandé, Kpomassè, Lalo, Lokossa, Malanville, Matéri, Natitingou, Nikki, Ouèssè, Ouidah, Ouinhi, Parakou, Pobè, Porto-Novo, Sakété, Savalou, Savè, Tchaourou, Toffo, Tori-Bossito, Toviklin, Zagnanado, Za-Kpota, Zè, Zogbodomey.

Point récapitulatif de la tournée par semaine

Première semaine

Au cours de la première semaine de la tournée, Patrice Talon a parcouru, du 12 au 17 novembre, 2732 Km, 5 départements (Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Donga) et a visité 17 communes, à savoir: Savè, Tchaourou, Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè, Malanville, Banikoara, Kandi, Kérou Kouandé, Natitingou, Matéri, Cobly, Boukombé, Djougou et Bassila.

Deuxième semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020, le Président de la république a parcouru 1904 km, 3 départements, à savoir: Collines-Couffo-Mono, et visité 12 communes: Bantè, Savalou, Ouèssè, Glazoué, Dassa-Zoumè, Lalo, Toviklin, Klouékanmè, Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Athiémé.

Troisième Semaine

Au cours de la semaine, du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 2020, le numéro 1 béninois a parcouru 1405 km, 3 départements: Mono – Zou- Plateau, et a sillonné 6 communes, à savoir Bopa, Comè, Lokossa, Houéyogbé, Grand-Popo, Djidja, Agbangnizoun, Abomey, Zogbodomey, Ouinhi, Zagnanado, Covè, Za-Kpota, Kétou, Pobè, Adja-Ouèrè.

La dernière semaine

Au cours de la dernière semaine de la tournée nationale, Patrice Talon a échangé, du vendredi 4 décembre au samedi 12 décembre 2020, avec les populations de cinq départements, à Savoir: Plateau – Ouémé – Zou – Atlantique – Littoral.

Il a parcouru, au total, au cours de cette dernière semaine, 760 km, et visité 15 communes : Ifangni, Avrankou, Adjarra, Sakété, Dangbo, Porto-Novo, Bohicon, Toffo, Zè, Allada, Tori-Bossito, Kpomassè, Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou.