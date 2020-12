Bénin – Titanium Music Awards: double distinction pour le chanteur Nikanor (photo)

Le chanteur Nikanor a reçu une double récompense pour le compte de l’édition 2020 de Titanium Music Awards.

Meilleur single de l’année et Meilleur artiste afropop Homme: ce sont les deux trophées reçus par Nikanor au Titanium Music Awards. L’information a été donnée par l’artiste, ce samedi, sur sa page Facebook.

« Je suis porté par un public #exigeant qui n’as jamais cessé de me #soutenir et de me donner de la #force. On a fait des #exploits grâce à #Vous, appris de nos échecs avec #vous et on connaîtra de plus grands #succès toujours avec #vous. Ces #Trophées sont d’abord pour #vous« , a écrit Nikanor en légende d’un cliché sur lequel il tenait en mais ses deux trophées réalisés sous forme de disque.

Comme Nikanor, les artistes , Vano , Keledo Keledo, Amir El Presidente ainsi que le Meilleur réalisateur Vidéo TMAS20 Cass Lee.