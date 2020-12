Bénin – Titanium Music Awards 2020: Cass Lee, meilleur vidéo réalisateur de l’année

Le réalisateur béninois, Cass Lee, a reçu le trophée du meilleur vidéo réalisateur de l’année 2020 des Titanium Music Awards.

Dans une publication sur sa page Facebook, à l’instar de son artiste, Nikanor, Cass Lee a annoncé avoir été distingué meilleur vidéo réalisateur de l’année 2020 au Bénin. « Comme tous mes autres très chers artistes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, le courant entre Nikanor et moi est bien passé », a écrit le réalisateur en présentant son trophée.

« On a bossé dur et on a donné le clip Yinkô tché qui est aujourd’hui la meilleure vidéo de 2020 aux Titanium Music Awards, et qui fait de moi le meilleur réalisateur vidéo aux mêmes Awards. C’est la toute première récompense dans ma petite carrière en tant que réalisateur », va-t-il expliquer.

Selon Cass Lee, cette première distinction marque le début d’une longue série qui durera dans le temps. « Merci à cette équipe derrière moi , Merci Collins Steven @collinssodokpa , Merci à @xtime_officiel , Merci à tous pour le soutien « , a-t-il conclu.

Toutefois, le réalisateur n’a pas oublié de rappeler à ses fans la sortie du clip tant attendue « Toi et Moi » de Sessimè et Nikanor.