Bénin – Sommet mondial du coaching: 07 personnalités d’impact 2020 distinguées (vidéo)

Le forum international des ambassadeurs du développement a lancé la 4ème édition du sommet mondial du coaching. La cérémonie officielle s’est tenue à Benin Royal Hotel, dans la nuit du dimanche 27 décembre 2020. Une occasion choisie par le FIAD et l’African Total Quality Management (ATQM) pour distinguer sept personnalités de référence mondiale.

Les travaux du 4ème sommet mondial du coaching intégral a démarré, ce dimanche 27 décembre 2020, et se poursuivra les 27, 28, 29 et 30 Décembre 2020 à Cotonou, avec un nombre très limité de 150 participants, en raison de la pandémie liée au coronavirus. C’est une conférence scientifique internationale sur la thèse « L’homme accompli ». Ce thème comporte, explique Patrick Armand Pognon, Consultant international en développement intégral et enseignant chercheur, trois articles scientifiques, que sont la parole transformatrice, le développement personnel et le coaching intégral.

« Tout au long de ce sommet, nous allons décrypter ces documents avec des professeurs qui vont prendre, thématique par thématique (les différentes parties de la thèse, Ndlr), pour les développer afin que les participants puissent maîtriser le concept, maîtriser la parole transformatrice, maîtriser le développement personnel, maîtriser le coaching à travers ses 9 domaines », a-t-il confié.

Combler les attentes des participants…

Lors du lancement officiel, le Général de Division, ancien Ministre de l’Intérieur, 1er Vice-Président Mondial de l’Association FIAD-Monde – Écrivain – Auteur de l’Esprit de Défense a rassuré que le programme du déroulé du sommet comblera largement les attentes des participants et que leurs expériences seront comblées.

Pour lui, la raison d’être de l’association FIAD Monde est de forger tous ses membres des traits de caractère solide et positif, ainsi que de développer et consolider en eux, le sentiment d’apparenance à une citoyenneté, non seulement au niveau de la coommunauté de la ville et du pays, mais aussi à l’échelle mondiale.

ATQM SA célèbre des personnes de valeur

« Nous célébrons ce soir, des personnes de valeur qui se sont brillamment distinguées au cours de cette année 2020, mais au-delà, il convient de féliciter chacun et tous pour chaque effort fourni dans le but de faire avancer le monde malgré la crise sanitaire du moment », a expliqué Coach Fifame Mireille Mitokpè, Directrice Commerciale de ATQM SA.

En effet, African Total Quality Management (ATQM) est une société anonyme basée à Lomé (Togo), spécialisée dans le Coaching, la formation, la certification et le benchmarking, qui a été créée par un groupe d’Africains d’horizons et profils divers, sur l’initiative du Coach Patrick Armand POGNON.

Dès sa création, dit-elle, ATQM-SA s’est assignée la mission d’apporter aux entreprises, institutions et organisations, de l’innovation et de l’expérience, notamment à travers ce qui a été baptisé : les « Référentiels d’Efficacité, de Qualité et de Rentabilité (en abrégé Référentiels EQR) ». Il s’agit ici d’un concept novateur articulé autour de 4 piliers que sont la richesse humaine, la science de l’efficacité, le génie commercial et l’enrichissement durable.

07 personnalités de référence mondiale distinguées

Au total, 7 prix spéciaux de référence mondiale 2020 ont été présentés à l’assemblée lors de la grande soirée de lancement de l’édition 2020 de la semaine mondiale du coaching. Il s’agit du Prix spécial meilleure femme de référence Mondiale 2020, Victoire Sidémèho Tomègah Dogbé, premier ministre du Tiogo. ». Cette dame a le mérite d’être la première femme nommée au poste de premier ministre du Togo. Cette nomination qui n’a pas beaucoup surpris les observateurs avertis, est une marque de reconnaissance du parcours professionnel de cette brillante femme.

En effet, cette dernière a été nommée premier ministre du nouveau gouvernement de Faure Gnassingbé, le 28 septembre 2020. Même si c’est la toute première fois qu’une femme est portée à la tête du gouvernement de ce pays, cette nomination n’a rien de surprenant, au regard de son parcourt élogieux.

Le prix meilleur ministre des finances de référence 2020 est décerné à Romuald Wadagni, ministre des finances du Bénin. Il fait partie de cette génération de très jeunes cadres africains, ayant évolué dans de grands groupes à l’international et qui reviennent occuper des positions-clés au sein des gouvernements de leur pays. », un financier de haut vol qui a su mettre en œuvre une politique d’assainissement des finances publiques et obtenu des résultats spectaculaires.

Le prix du meilleur ministre du cadre de vie et du développement durable de référence mondiale 2020 revient à monsieur Jose Tonato, « ministre du cadre de vie et du développement durable » pour les reformes profondes dans le domaine de l’habitat, de l’environnement et de l’amenagement du cadre de vie. Les villes du benin respirent enfin grace a lui.

Le prix du meilleur ministre de la santé de référence mondiale 2020 échoit à monsieur Benjamin Hounkpatin, « ministre de la sante du Benin », principalement pour la qualité de sa gestion de la crise sanitaire liée a la pandémie de covid-19.

Le prix du meilleur ministre de l’agriculture de référence mondiale mondiale 2020 est accorde a monsieur Gaston Cossi Dossouhoui « ministre de l’agriculture du Benin », qui a réussi a hisser le Benin au rang des meilleurs producteurs de coton de l’Afrique de l’ouest et du pays ayant détenu le palme de bonne statistique du coton dans la région.

Le prix du meilleur ministre du numérique et de la digitalisation de référence mondiale 2020 est attribué a madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, « ministre du numérique et de la digitalisation du Benin », pour la révolution opérée, notamment dans la résolution des problèmes liés à la délibération des examens au Benin et dans la dématérialisation des documents administratifs.

Le prix du meilleur entrepreneur de référence mondiale 2020 va quant a lui a monsieur Arnauld Akakpo, « président de la chambre de commerce du Benin ». un serial entrepreneur hors paire qui a su partir de rien pour se retrouver à la tête de plusieurs entreprises prospères. Il œuvre pour contribuer de façon significative à la transformation de l’économie nationale et à l’épanouissement de la population béninoise à travers des activités de développement et des œuvres sociales.

A noter que les prix sont composés pour chaque lauréat d’un big Roll up, d’un magnifique trophée, et d’une brillante attestation.

Qui est Patrick Armand Pognon?

Consultant international en développement intégral et enseignant chercheur, Patrick Armand Pognon est né le 17 mai 1972 à Porto-Novo au Bénin. Plus connu sous le nom de « coach Pognon », Patrick Armand Pognon est un panafricaniste convaincu. Il a choisi la trétégie et l’actipon au détriment de l’émotion.

La plus grande partie de son activité de panafricaniste gravitera autour du développement personnel et du coaching qu’il adaptera progressivement aux réalités africaines. En 1995, il crée la Fédération internationale des ambassadeur du développement (FIAD), une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, dont la vocation consiste à transformer chaque être humain en solution pour lui-même et pour l’humanité.