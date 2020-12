Bénin – Siège inachevé du Parlement: Patrice Talon parle de « dépouille mortelle » et de « sarcophage »

Patrice Talon était au Palais des Congrès de Cotonou, le samedi 12 décembre, dans le cadre de la tournée présidentielle. Dans son intervention, le Chef de l’Etat a abordé certains faits qui se sont récemment produits dans le pays ; mais qui, selon lui, sont désormais du passé, grâce à sa gouvernance. C’est ainsi qu’il a parlé du scandale du nouveau siège du Parlement.

Patrice Talon promet du beau pour la reprise du projet de construction d’un nouveau siège de l’Assemblée nationale. Selon le Chef de l’Etat, ce projet qui sera concrétisé dans quelques années, donnera un nouveau visage au Parlement. « Bientôt, nous allons avoir un Parlement, le siège de notre parlement qui va être quelque chose d’extraordinaire », a-t-il déclaré. A l’en croire, cette future réalisation n’a rien à voir avec le bâtiment inachevé issu des travers constatés dans un passé récent (sous le régime de Boni Yayi). Plusieurs milliards avaient été investis sans résultats concrets.

Le Président de la République souhaite que Dieu accorde une longue vie aux uns et aux autres pour être témoins du changement apporté par son gouvernement sur ce projet. « Je souhaite que Dieu accorde une longue vie aux uns et autres, tout au moins 3 ou 4 ans que nous allions visiter le siège de ce nouveau parlement et en rentrant, se prosterner devant la dépouille, se prosterner devant le sarcophage, témoin de nos travers si récents, mais déjà si lointains », a-t-il dit.

La maquette du nouveau bâtiment déjà disponible



Les députés ont déjà une idée sur les caractéristiques et les différents aspects du nouveau bâtiment qui abritera, dans quelques années, le siège de l’Assemblée nationale. L’avant-projet de la maquette leur a été présenté en mars 2020, afin de recueillir leurs avis.

Pour rappel, le nouveau projet est né suite à l’étude commanditée par le gouvernement de la rupture sur le siège (inachevé) en construction au bord de la lagune de Porto-Novo. L’étude a révélé la dangerosité de l’érection d’un tel immeuble sur un sol marécageux. Du coup, le gouvernement a fait l’option d’un autre site sur lequel le nouveau siège devra être construit.