Bénin: Sèssimè refuse toute lutte contre la hausse du prix des forfaits illimités MTN

La chanteuse Sessimè a rejeté une demande de l’une de ses fans qui exhorte son aide pour dénoncer la hausse du prix des forfaits illimités MTN.

Sessimè est très en colère contre ses fans et ne le cache pas. En commentaire de l’une de ses publications, une internaute, certainement une fan de l’artiste, lui demande d’entamer, comme l’ont déjà fait plusieurs autres artistes, à savoir Siano Babasa et Tyaf, un combat contre MTN afin qu’elle puisse visionner sa prochaine vidéo « Toi et moi » qu’elle a tournée avec Nikanor.

« Il faut porter nos voix contre les abus de MTN Bénin. Sinon, comment on va visionner ton prochain clip pour que ça fasse des millions de vues? », a écrit Anny Afaton, en taguant Sessimè.

Mais c’était sans compter sur la réponse choc et sans appel de Sessimè. « Anny faton, porter nos voix? », a demandé Sessimè, avant d’exprimer son ras-le-bol. « Pour dénoncer, je suis utile, lolll… Depuis que vous vous acharnez pour m’insulter et me déstabiliser de toutes les manières possibles, je n’ai plus de voix pour dénoncer. Ma voix ne fait que chanter. Merci », va-t-elle répondre.

Une réponse qui prouve que Sessimè est un peu en colère contre ses fans internautes. Et pourtant, ce n’est pas comme si elle ne les soutient pas. Depuis bientôt un mois, la chanteuse de My praise fait la promotion des entrepreneurs ou startups béninois en publiant sur sa page Facebook leurs produits, tous les jeudis.

C’est sûr que Sessimè reviendra en de meilleurs sentiment pour le bonheur de ses fans. Mais en attendant, les commentaires des internautes sur la réaction de Sessimè vont dans tous les sens.