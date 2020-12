Bénin: Sessimè et Nikanor dévoilent à quand remonte leur « connexion »

Les artistes béninois de la chanson, Sessimè et Nikanor, ont dévoilé les dessous de leur collaboration sur le titre « Toi et toi ». Il s’agit des révélations faites dans une vidéo qui évoque leur rencontre.

La vidéo de la chanson « Toi et moi » de Nikanor et Sessimè sera disponible, ce mercredi 23 décembre 2020 à 21 heures sur YouTube. En prélude à cette sortie tant attendue par les fans, les deux artistes ont évoqué les dessous de cette collaboration. Interrogé dans une vidéo réalisée par Kipeth sur « comment s’est faite la connexion entre eux », le duo n’a pas fait dans la dentelle pour répondre. « La connexion? », s’est amusé à demander Niknaor à la fana fana lady.

Et à Sessimè de répondre: « L’assistant de son manager a contacté mon manager, mon ex-manager dans le temps, et a demandé une rencontre pour qu’on puisse parler d’un projet ». Selon elle, cette collaboration date de plus de 4 ans.

« Elle faisait sa star », a réagi subitement Nikanor, avant de s’expliquer. Cette collaboration (Toi et moi, Ndlr), poursuit-il, a démarré après la sortie de son titre « Manvor Manvor ».

Pour rappel, Nikanor et Sessimè ont dévoilé, il y a quelques semaines, l’audio de leur single « Toi et moi », taxé de remix par les fans. Certainement que la vidéo leur fera changer d’avis, puisque le duo promet du lourd.