Bénin: Romaric Boco critique Patrice Talon et se fait recadrer par son parti, le BR

Après sa publication du dimanche 29 novembre 2020 dans laquelle il a critiqué certains propos du Chef de l’Etat en tournée à Abomey, Romaric Boco se fait recadrer par son parti, le Bloc Républicain (BR). Dans un communiqué publié ce mardi 1er décembre 2020, le parti a désapprouvé l’acte de son militant.

Romaric Boco en critiquant les propos prononcés par Patrice Talon à Abomey, pour justifier le fait que “l’argent ne circule plus”, a agi seul et de façon isolée. C’est ce qu’il convient de retenir du communiqué signé par le député Janvier Yahouédéou, Secrétaire national à la communication et à l’information, porte-parole du BR. “Le Bloc Républicain ne se reconnaît pas dans les propos de Monsieur Romaric Boco, les condamne et juge sa démarche hypocrite”, a-t-il écrit.

En clair, cet article de Romaric Boco, candidat sur la liste du BR aux dernières communales, n’engage que lui et ne “saurait en aucun cas être attribué au Bloc Républicain”, a clairement signifié Janvier Yahouédéou. Le Porte-parole du BR a profité pour rappeler aux militants et sympathisants que “les publications intuiti personae via les réseaux sociaux ne font pas partie des moyens de communications du parti”.

Ce que Romaric Boco a dit…

Patrice Talon devrait commencer par écouter ses conseillers, car il commence par nous rendre la tâche difficile, nous qui devrons aller sur le terrain pour sa réélection.

Pourquoi cherche-t-il tant à justifier la baisse du pouvoir d’achat du béninois moyen par “de l’argent sale qui ne circule plus”?

Les mots qu’il a prononcés à Abomey sont des mots de trop. Pourquoi cherche-t-il tant à insulter ses collaborateurs de “voleurs” et de “corrompus” ? Il affirme qu’au temps de YAYI BONI et KEREKOU, par exemple, l’argent qui circulait était de l’argent public détourné par des ministres, des députés, des maires et les DG. Mais ce qui paraît vraisemblablement assez paradoxal, c’est que la majorité de ceux qui travaillent avec lui aujourd’hui sont ceux qui étaient là hier, c’est-à-dire, ceux qu’ils qualifient de voleurs.

Lorsque l’humour devient méchant, il n’est plus du tout drôle. Et insulter, dénigrer ses proches collaborateurs n’est pas de l’humour.

Le Président de la République fait une tournée remarquable, exceptionnelle, qui a pour but la reddition des comptes et d’expliquer aux populations ce qui a été fait. Ce qui est une très bonne idée. Donc on attend du président qu’il nous parle de la sécurité, de la santé, de la dette, de la relance du pouvoir d’achat, de l’agriculture, de la relance du tourisme, etc.

Chacun a sa définition et son explication de l’argent sale ou non qui ne circule plus. Il suffit de jeter un coup d’œil aux données de la CNCB pour remarquer que, depuis 2018, les recettes ont baissé de plus de 30 à 40%. La pandémie COVID-19 et la fermeture des frontières avec le Nigéria nous montrent clairement qu’il y a une baisse d’activité et donc par conséquent une baisse de revenus à tous les niveaux. La majorité des produits de consommation a augmenté de plus de 45%, les factures d’électricité et d’eau ont pratiquement doublé en moins de 24 mois, alors que les salaires n’ont pas augmenté, pire encore, d’autres ont carrément perdu leurs emplois.

Je pense que cette explication est beaucoup plus scientifique, réelle et juste que les spéculations.

Dans tous les pays du monde entier, l’argent sale circule et n’arrêtera jamais de circuler. On en fera pas tout un débat.

Par ailleurs, il y a eu beaucoup de réformes qui ont permis un assainissement rigoureux de nos dépenses publiques, des organes de régulation et de contrôle sont installés à tous les niveaux où l’argent public est fort présent. Et c’est plutôt cette explication que le président de la République devrait donner à nos populations.

Nos populations traversent des moments difficiles, et le rôle de l’État est de les accompagner.

C’est le moment encore une fois, de féliciter le chef de l’état pour sa clairvoyance et de lui rappeler qu’il peut compter sur notre loyauté inconditionnelle.

Romaric BOCO

Ingénieur en statistiques appliquées

Membre du BLOC REPUBLICAIN