Bénin – Réunion de commandement au TPI de Calavi: Aubert Kodjo annonce une permanence chaque weekend au parquet

Le procureur de la république près le tribunal de première instance, de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, a tenu, ce samedi 5 Décembre 2020, une réunion de commandement avec les OPJ.

Le chef du parquet d’Abomey-Calavi, Aubert Kodjo, a tenu avec les différentes unités de la police Républicaine de la zone, une séance de travail. L’objectif de cette réunion de commandement est de travailler en synergie pour le mieux-être de leurs concitoyens.

A l’ouverture de la séance, le Procureur de la République a présenté aux Officiers de la police judiciaire, les nouveaux magistrats affectés dans sa juridiction de compétence, avant d’évoquer les points à l’ordre du jour.

Au titre desdits points, il a été évoqué les sujets relatifs au point des activités au niveau de la Police judiciaire, la gestion des gardes à vue, les dispositions pour accueillir le président de la République et les questions liées au lotissement.

A tour de rôle, les Chefs d’unité ont présenté le tableau des activités à leur niveau. Ils ont aussi énuméré à l’autorité les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Sur le plan sécuritaire, la bonne nouvelle est le recul du grand banditisme dans la commune, du fait des nouvelles dispositions mises en place.

L’instauration d’une permanence dans les parquets

Le comportement des plaignants est déploré au sujet des soit-transmis et des soit-faits retour. La remarque à ce niveau est lorsque les agents s’échinent pour l’aboutissement de la procédure, les plaignants attendent que les commissariats les appellent pour leur rendre compte.

A la lumière des explications des uns et des autres, les unités ont pratiquement les mêmes problèmes, à savoir les difficultés liées à la logistique, le manque de matériels roulants, le manque de locaux pour la garde à vue, le personnel insignifiant par endroit; un chapelet de doléances a été transmis à l’autorité judiciaire.

Le procureur, tout en félicitant les braves officiers pour leur professionnalisme dans la conduite des dossiers, les invite néanmoins à plus de vigilance et à rendre compte quotidiennement de tous les dossiers sur leur table.

Pour prouver la disponibilité du parquet, Aubert Kodjo a annoncé aux Officiers de la Police Judiciaire qu’à compter de la date du 4 décembre 2020, chaque membre du parquet sera de permanence au tribunal les week-end.

Cette mesure est prise en faveur des bénéficiaires de la justice ou justiciables. Le procureur de la République met, par ailleurs, à la disposition de chaque officier, le manuel de procédure du parquet.

Ce document clarifie la répartition des tâches au sein du parquet par le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Au sujet des soit-transmis, le procureur autorise les unités à déclasser et à transmettre désormais au parquet, les « soit transmis » de plus de trois mois, et que mention soit faite si les plaignants ne se présentent pas.