Bénin: Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï célèbre ses 14 ans d’existence

Mis sous les fonts baptismaux, le 16 Décembre 2006, Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien ministre, Candide Azannaï, a célébré, hier, 14 ans d’existence.

Parti politique ayant contribué à l’avènement du régime de la rupture qu’il a abandonné en cours de chemin pour l’opposition, Restaurer l’Espoir a eu 14 ans de vie, ce mercredi 16 Décembre 2020, même si d’aucuns diront que le parti vient d’avoir un an après sa conformité aux exigences de la réforme du système partisan.

A lire aussi: Bénin: Boni Yayi évoque les défis post-Covid-19 sur le continent africain

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le président de cette formation politique, l’ancien ministre délégué près le président de la République chargé de la défense nationale, Candide Azannaï, rappelant cette date importante, a fait savoir que son parti est « au service de l’intérêt » général ».

« Hommage à tous nos membres disparus. Honneur et Gloire aux Pères Fondateurs. Courage et Foi aux militantes et militants. » Candide Azannai à ses camarades politiques

Il les remercie d’avoir cru et resté fidèles à sa vision. En ce moment, malheureusement, indique-t-il dans sa publication, la démocratie est braquée et prise en otage. « Il vous revient, à chacune et à chacun d’entre vous, militantes et militants, de serrer davantage nos rangs en puisant dans le sacrifice des Pères Fondateurs et dans celui suprême des Martyrs des Libertés, des Valeurs et des Principes de la Démocratie et de l’Etat de droit.« , recommande-t-il.

« Le dictateur n’ira nulle part. Allons résolument vers la Victoire sous la Bannière de la Résistance Nationale. Foi, Courage et Espoir. Le Peuple vaincra.« , lance-t-il à ses partenaires.

Restaurer l’Espoir, l’un des anciens partis ayant survécu aux réformes Talon

Jeune acteur politique accusé de versatile par certains, Candide Azannaï a créé sa formation politique après avoir claqué la porte de la Renaissance du Bénin (RE) qui ne répondait plus, à un moment, à ses aspirations.

Quatorze ans après, le parti reste debout malgré le tsunami qui a soufflé à partir de 2017 dans le microcosme politique et ayant emporté plusieurs partis politiques, dont sa formation originelle, la Renaissance du Bénin.

Le parti a résisté au grand regroupement sonné par le système partisan qui fait obligation aux petits partis politiques de se fusionner pour former de grands blocs.

Restaurer l’Espoir a, non seulement résisté à ce vent de regroupement, mais aussi aux propositions de partenaires politiques de l’opposition pour parvenir à un regroupement fort, en vue des législatives de 2019.

Se réclamant être le seul parti politique vertueux et soucieux de l’intérêt général, Restaurer l’Espoir s’est toujours battu pour son autonomie et par souci de rester fidèle à la ligne directrice du parti.

Depuis 2017, le parti est dans la résistance et fait de son défi, la restauration de la démocratie et des libertés individuelles et collectives, qui auraient été mises en difficulté par le régime de Patrice Talon.