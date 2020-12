Bénin: réconciliation nationale, Boni Yayi répond à Patrice Talon

A l’entame de sa tournée, le président Patrice Talon a parlé de pardon et de réconciliation dans certaines localités, notamment Savè, Tchaourou et Parakou qui ont été marquées par les violences électorales de 2019. Son prédécesseur, Thomas Boni Yayi reste visiblement dans la même logique. Ce mercredi 17 décembre 2020, au siège du parti « Les Démocrates », il a mis un accent sur le dialogue national.

Les fils et filles du Bénin doivent s’asseoir et se parler. Boni Yayi est convaincu que c’est le meilleur chemin qui mènera le pays à la paix et à la bonne gouvernance. Et comme l’a signifié Patrice Talon au cours de la tournée, Boni Yayi aussi pense que le moment est venu pour aplanir les divergences. « Bientôt la gloire viendra des cieux pour toutes les béninoises, pour tous les béninois. Il créera les conditions pour que nous puissions reprendre le dialogue entre nous, et tous les fils de ce pays, pour que nous puissions nous parler pour trouver solution à ce que vous connaissez », a déclaré Boni Yayi.

Sans grands commentaires, Boni Yayi a signalé que l’obtention du récépissé d’enregistrement du parti « Les Démocrates » n’est pas encore la solution aux problèmes qui créent la divergence. Il rappelle que le peuple béninois réclame le retour de la démocratie, de l’Etat de droit, des libertés fondamentales, le respect des droits de l’homme. L’ex-Chef d’Etat a rassuré les exilés, « détenus politiques » et tout le peuple béninois que le combat continue pour que solution soit trouvée à ces différents problèmes. Il invite les uns et les autres à s’armer de patience et d’espérance.

Le dialogue au cœur de la gouvernance…

Boni Yayi souhaite que la gouvernance du Bénin soit la meilleure possible. Mais la condition pour y arriver selon lui, c’est de mettre l’accent sur le dialogue. « (…) qu’ensemble la gouvernance de ce pays soit la meilleure possible, parce que nous aurions mis au centre, au fronton de cette gouvernance le dialogue pour une meilleure compréhension. La bonne gouvernance conduit à la paix », a-t-il martelé.