Bénin: recensement des ménages pauvres et extrêmes pauvres

Pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de protection sociale, le gouvernement du Président Patrice TALON lance le recensement des ménages pauvres et extrêmes pauvres. C’est la deuxième phase du recensement que réalise le Projet ARCH dans 56 communes du Bénin avec l’appui du Projet WURI-Bénin.

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFIDE, a procédé, il y a quelques jours, au lancement de la phase de généralisation de l’Enquête Proxy Means Testing et Registre Social Unique (PMT-RSU-RAVIP), Phase 4. En effet, il s’agit d’un recensement des ménages pauvres et extrêmes pauvres dans le cadre de la mise en œuvre du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH). Cette activité se déroulera pour deux mois et demi avec pour bras opérationnel, l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). Pour son directeur général, Monsieur Laurent Mahounou HOUNSA, c’est une opération d’envergure, dont la réussite impactera la population cible : « La réalisation de la phase de généralisation de l’étude, dans les 56 communes qui restent à couvrir, demeure un grand défi à relever. Toutes les dispositions techniques ont été prises pour garantir la fiabilité des données collectées ».

L’Enquête Proxy Means Testing et Registre Social Unique (PMT-RSU-RAVIP), Phase 4 va mobiliser environs 850 enquêteurs et contrôleurs répartis sur huit sites de formation avant leur déploiement sur le terrain. Ces derniers vont se rendre pendant deux mois et demi dans plus de 339.000 ménages répartis dans cinquante-six communes. C’est pour cela que Madame Véronique TOGNIFIDE reste convaincue que les résultats qui seront issus de cette enquête aideront à avoir une base de donnée fiable des populations cibles de ce projet ARCH : « Les résultats de l’enquête permettront de déterminer les vrais bénéficiaires du projet ARCH. Je suis convaincue que les équipes techniques de l’INSAE apporteront l’assistance technique et indispensable pour sa réussite ».

Cette opération constitue une occasion à ne pas rater surtout pour ceux et celles qui n’ont pas pu prendre part au RAVIP qui reste un outil pouvant permettre de bénéficier aussi des services publics, des actes de naissance sécurisés, de la carte d’identité biométrique, etc.