Bénin: réaction de « Les Démocrates » après l’obtention de son récépissé provisoire

Les responsables du parti « Les Démocrates » étaient face à la presse ce vendredi 11 décembre 2020. Cette sortie médiatique intervient quelques heures après l’obtention de leur récépissé provisoire d’enregistrement au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Un parcours de combattant couronné de succès, c’est ainsi que les responsables de « Les Démocrates » aperçoit la délivrance du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique. Ils se réjouissent de l’issue de leur combat et félicite leurs militants. « Nous tenons à féliciter l’exceptionnelle combativité et la patience de nos militants, expressions tangibles des qualités séculaires du peuple béninois », a déclaré Nourénou Atchadé.

Pour Nourénou Atchadé, qui a lu la déclaration du parti, que cette délivrance de récépissé provisoire soit intervenue le 11 décembre 2020, 30ème anniversaire de la Constitution issue de la Conférence des Forces Vives de la Nation de Février 1990, fondatrice de notre démocratie, n’est point un fait de hasard. « Cela vient à point nommé pour rappeler aux militantes et militants du Parti Les Démocrates, notre responsabilité singulière dans le combat que mènent les forces politiques de l’opposition et le peuple béninois pour la restauration de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays », a-t-il dit.

Les 07 exigences du parti pour la restauration de la démocratie

Pour « Les Démocrates », la démocratie est en danger sous le régime actuel. Il appelle à l’union des forces et personnalités politiques de l’opposition pour la restauration de la démocratie. Le parti appelle à la poursuite et à l’intensification du combat pour :